Interview mit Konzertveranstalter Bernie Lewkowicz : „Wir planen für 2022 ohne Corona-Beschränkungen“

Die Toten Hosen bei einem Konzert in der Arena im Jahr 2018. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Der Konzertveranstalter Bernie Lewkowicz bringt 2022 die Toten Hosen und Rammstein in die Arena. Auf Konzerte unter Corona-Bedingungen hat er nahezu verzichtet. Nun will er zurück zu alten Zeiten – und hat ein klare Forderung an die Politik.