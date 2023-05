Messe in Düsseldorf Was Düsseldorfer Unternehmen auf der Interpack präsentieren

Fast überall in der Stadt merkt man in diesen Tagen, dass gerade eine Messe mit besonderer Anziehungskraft läuft: Der (Taxi-)Verkehr ist dichter, Hotelpreise sind höher, freie Tische im Restaurant rarer. Der Grund ist das internationale Branchentreffen der Verpackungsindustrie. Allein in Deutschland setzt die Branche jährlich mehr als 35 Milliarden Euro um, weltweit wächst das Geschäft mit der menschlichen Neigung zu mehr Konsum.