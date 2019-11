Vereinbarung : Internationale Schule in Düsseldorf verliert staatliche Förderung

Die ISD in Düsseldorf-Kaiserswerth. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Internationale Schule in Düsseldorf wird öffentliche Fördergelder in Höhe von rund zwölf Millionen Euro an das Land zurückzahlen. Außerdem verzichtet sie für alle künftig aufgenommenen Schüler auf den Statuts als Ersatzschule. Die staatliche Förderung in Höhe von rund vier Millionen Euro pro Jahr läuft sukzessive aus.

Das Land Nordrhein-Westfalen und der neue Vereinsvorstand der International School of Düsseldorf (ISD) haben sich zum Abschluss ihrer über mehrere Monate geführten Gespräche auf die Eckpunkte einer Vereinbarung geeinigt.

Die Einigung sieht vor, dass die ISD das stufenweise Auslaufen der Ersatzschulen sowie die Betriebsgenehmigungen für zwei internationale Ergänzungsschulen beantragt (Grundschule und Sekundarstufe I). „Im Zuge dieser Statusveränderung verringern sich die durch das Land gewährten Zuschüsse stufenweise, bis die beiden Ersatzschulen endgültig aufgelöst sind. Bei der Grundschule wird das nach dem Schuljahr 2022/23 so sein, bei der Sekundarstufe I nach dem Schuljahr 2024/25“, sagte Andreas Collor am Mittwoch unserer Redaktion. Die bereits jetzt in der ISD eingeschriebenen Schüler werden bis zu ihrem Abschluss weiterhin eine Ersatzschule besuchen.

Info

Mit der Einigung wolle die Schule ein jahrelanges juristisches Gezerre um die Rechtmäßigkeit der in den vergangenen Jahren gewährten Förderungen und den künftigen Status vermeiden und den Blick nach vorne richten, führte Collor weiter aus.

Präsentiert wurde die Einigung am Mittwoch auch im Schulausschuss des Landtages. In den vergangenen Monaten hatten Bildungspolitiker vor allem von SPD und Grünen gefordert, den Ersatzschulstatuts baldmöglichst aufzuheben. Grund für diese Forderung waren Elternbeiträge von bis zu 19.000 Euro im Jahr und – aus Sicht der Politiker – eine De-facto-Verpflichtung für die meisten Eltern, diese Beträge an den Förderverein der Schule zu entrichten.

Dieser Einschätzung war in Teilen auch die Düsseldorfer Bezirksregierung gefolgt und hatte letztlich die Rückzahlung der Fördergelder für die Jahre 2015 bis 2017 angewiesen. Dagegen hatte die Schule Widerspruch erhoben. Mit der getroffenen Vereinbarung wird dieser Widerspruch nun hinfällig.