Internationale Schule: Rektor aus Düsseldorf erhält mehr als 400.000 Euro Gehalt

Die Internationale Schule in Kaiserswerth gibt es seit mehr als 50 Jahren. Für viele Unternehmen ist sie ein Argument, sich in der Stadt niederzulassen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Schwierige Zeiten für die renommierte Schule in Kaiserswerth: Nach wie vor drohen Millionen-Rückzahlungen an das Land. Für weiteren Zündstoff sorgt das Jahresgehalt des Direktors.

Die Verunsicherung an der renommierten International School of Düsseldorf (ISD) in Kaiserswerth wächst. Nach wie vor steht eine mögliche Rückzahlung von öffentlichen Fördergeldern in einer Höhe von bis zu zwölf Millionen Euro im Raum. Nun ist auch das Jahresgehalt des Schulleiters öffentlich geworden. Es liegt inklusive besonderer Vergünstigungen bei mehr als 400.000 Euro pro Jahr – wie Gehaltsabrechnungen, die unserer Redaktion vorliegen, belegen. „Es stellen sich viele Fragen, auch danach, wie ein solches Gehalt mit einer öffentlichen Förderung zusammenpasst“, sagt Jochen Ott, schulpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Was kann die Schule tun? Sie muss ihre Verträge so gestalten, dass die Elternbeiträge eine freiwillige und keine Pflichtzahlung sind. Dieser Prozess läuft bereits. „Mehr als 90 Prozent haben die Vertragsänderungen inzwischen unterschrieben“, sagt Adriana Blomeyer, Vorsitzende des „Board of Trustees“. Aber noch ein weiteres Thema sorgt für Unruhe. Seit mehr als zwei Jahren arbeitet die Schule an einer geplanten Satzungsänderung, mit der die Zusammensetzung des Vorstandes neu geregelt werden soll. Angedacht ist, nicht nur Eltern (wie bislang), sondern auch Experten in das Führungsgremium zu berufen, eine Praxis, die an anderen internationalen Schulen bereits üblich ist.