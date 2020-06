Kommentar : Interessen der Gastronomen hören

Düsseldorf Der städtische Ordnungs- und Servicedienst prüft, ob der Zugang zur Altstadt begrenzt werden könnte. Eine nachvollziehbare Idee, die allerdings auch die Interessen der Wirte berührt, die unter der Krise schon viel zu leiden hatten.

Es ist ein harter Job, den die städtischen Ordnungshüter gerade verrichten müssen. Die Corona-Maßnahmen werden immer weiter gelockert, was viele auch nachdrücklich – und tatkräftig – einfordern. Andererseits gibt es weiter klare Regeln, deren Einhaltung aber schwerer zu kontrollieren ist, je voller es wird auf den Straßen und Plätzen. Am besten wäre es natürlich, wenn weniger kämen – allerdings haben die vergangenen Tage gezeigt, dass es die Menschen wieder mit Macht ins Herz der Stadt zieht. Daher ist es absolut richtig, dass über einen beschränkten Zugang zu Düsseldorfs beliebtester Feiermeile nachgedacht wird. Aber auch die Interessen der gebeutelten Gastronomen und Wirte werden unbedingt gehört werden müssen, ehe man tatsächlich Maßnahmen in dieser Richtung ergreift. Die kühleren Tage gegen Ende der Woche dürften der Stadtspitze die Zeit verschaffen, alle Möglichkeiten zu erwägen.