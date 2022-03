Interaktives Quiz : Wie hat sich Düsseldorf in zwei Jahren Corona verändert?

Vor der Pandemie erreichte Düsseldorf einen neuen Rekord an Staus – dann waren die Straßen plötzlich leer. Das zeigt das „Stau-Niveau“, welches das Unternehmen TomTom in jedem Jahr aus Bewegungsdaten von Navigationsgeräten und Handys errechnet. Auf den Düsseldorfer Straßen war demnach 2021 sogar noch weniger los. Laut TomTom zeigt sich in Düsseldorf immer noch ein stärkerer Trend zum Homeoffice als in anderen Großstädten. Die Berufspendler, die noch unterwegs sind, spüren es in deutlich kürzeren Fahrzeiten. (Datenquelle: TomTom)