Sport in Düsseldorf Integratives Fußballprojekt zieht nach Benrath

Alles begann vor mehr als fünf Jahren, als Slavko Stanojevic an der Bergischen Kaserne mit jungen Flüchtlingen ein Fußballprojekt initiierte, das ziemlich bald recht erfolgreich wurde, denn den Betroffenen wurde vor Ort doch recht schnell langweilig. Als die Unterkunft aufgelöst wurde, folgte der Umzug in die Sporthalle am Lessing-Gymnasium in Oberbilk, die Schule stellte die Halle zur Verfügung. Die Outback-Stiftung löste die Stadt als Träger ab, als aber auch diese projektbezogene Finanzierung auslief, drohte Ende 2019 das Aus. Mit dem Stadtsportbund fand der Projektleiter zum Glück einen neuen Träger.