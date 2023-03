Integrationsmanagement KIM nimmt in Düsseldorf die Arbeit auf

KIM wurde flächendeckend in allen 54 Kreisen und kreisfreien Städten in NRW eingeführt und nimmt nun auch in Düsseldorf die Arbeit auf. Letztlich geht es darum, die zahlreiche Integrationsangebote aller Verwaltungen zu koordinieren. So genannte Case-Managerinnen- und Manager sollen dabei gewissermaßen mit Lotsenfunktion mit dem Geflüchteten oder Zuwanderten einen passgenauen Integrationsplan erarbeiten.