Instagram-Account zur Übernahme : Die Top-Fotos auf „MeinDüsseldorf“ 2021

Düsseldorf Wir zeigen eine Auswahl toller Fotos, die in diesem Jahr von verschiedenen Instagramern für unseren Account „Mein Düsseldorf“ gemacht wurden. Bewerbungen für das kommende Jahr sind natürlich möglich.

Vermutlich haben sich engagierte Influencer mehr erhofft vom zu Ende gehenden Jahr 2021, denn so mancher dürfte auf eine Erholung nach langen Monaten des Verzichts gehofft haben. Doch auch 2021 sind zahlreiche Düsseldorfer Großereignisse ausgefallen, die sonst eine Fülle von Foto-Motiven bieten. Die Rheinkirmes beispielsweise oder der Japan-Tag mit seinem besonderen Feuerwerk und den Menschenmassen am Rhein .

Wie schön, dass den Düsseldorferinnen und Düsseldorfern, die unseren Instagram-Account „Mein Düsseldorf“ jeweils für eine Woche übernommen haben, trotzdem viele Details in unserer Stadt aufgefallen sind. Natürlich waren wieder die dauerhaften Lieblingsmotive wie der Rheinturm (diesmal haben wir ein nächtliches Motiv ausgewählt) und natürlich die Altstadt darunter, aber auch viele weniger bekannte Ecken unserer Stadt, ungewöhnliche Situationen, Menschen.

Mitgemacht haben auch 2021 wieder ganz unterschiedliche Menschen. Die Fotografin Monika Baumann beispielsweise, die Trainerin und sportliche Gründerin Anuschka Schielin oder der Personal Trainer Manuel Gajus. Sie alle haben Orte und Themen in der Landeshauptstadt, die ihnen besonders am Herzen liegen – so dass es über das Jahr aus beinahe jeder Ecke etwas zu entdecken gab. Natur gibt es deshalb auf dieser Seite ebenso zu sehen wie spannende Gebäude.