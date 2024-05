Insolvenz von Döner-Start-up Was wird aus dem Bolker Stern in der Altstadt?

Laut eigener Mitteilung ist das Start-up mit seinem Konzept bei den Kunden bislang sehr gut angekommen. Der eingeschlagene Wachstumskurs habe jedoch hohe Investitionen benötigt. „Leider sind vertraglich zugesagte Gelder eines Investors zur Deckung der Liquidität noch nicht gekommen, so dass das Unternehmen den Schritt gehen musste, eine Sanierung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung zu beantragen“, erklärt Schepers in einer Mitteilung.