Insekten in Düsseldorf : Hornissennest am Haus? Die Naturschutzbehörde hilft

Hornissennest am Haus? Die Naturschutzbehörde hilft

Insekten in Düsseldorf

Düsseldorf Die Hornisse gehört zu den geschützten Arten. Darauf weist die Stadt hin. Weil sie selten geworden ist, ist es verboten, sie in ihrer Lebensweise zu beeinträchtigen oder gar zu töten. Wegen der günstigen Witterung wird in diesem Jahr mit vielen Hornissennestern gerechnet.

Groß und gefährlich, so ist der Ruf der Hornissen. Dabei ist die größte Wespenart mit ihrer bis zu vier Zentimeter langen Königin für den Menschen ein eher harmloses Insekt. Nicht jedoch für die kleineren Wespenarten, Fliegen und andere Insekten, die für den Menschen lästiger sind: Denn mit ihnen ernähren die Hornissen ihre Brut.

Weil es immer weniger hohle Bäume an Wiesenrändern gibt – der bevorzugte Nestbauplatz von Hornissen –, bauen immer mehr Tiere ihre Nester an Häusern. An sich ist das nicht gefährlich.