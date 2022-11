Inobhutnahme der Venetia : Glücksgefühle unter dem Degendach

Düsseldorf Zum Programm beim General-Corps-Appell gehörte die Inobhutnahme der Venetia. Warum sie ihre „Macht-Insignien“ zu Hause gelassen hatte.

Bei ihrer zweiten Inobhutnahme, die Venetia ist ja bereits seit zweieinhalb Jahren Narrenvolkregentin im Wartestand, hatte sie ihre „Macht-Insignien“ zu Hause gelassen. Bereits im vergangenen Jahr hatte sie das „Narrenschiffchen“ und die Schärpe aus den Händen von Blau-Weiss-Präsident Lothar Hörning in Empfang genommen. Auf das von den uniformierten Corps gebildete „Degendach“ wollte sie allerdings nicht verzichten. „Wir haben die Inobhutnahme etwas abgespeckt“, bestätigt Hörning. „Aber das Degendach hat ihr so gut gefallen, dashalb haben wir das nochmal gemacht.“

Dadurch und durch die anderen Programmpunkte beim General-Corps-Appell der Venetiengarde schwebte Uasa Maisch förmlich wie auf Wolken durch den Abend. „Das hat mir einen Vorgeschmack darauf gegeben, was jetzt noch folgt“, erklärt sie. „Wenn man in den Saal einzieht, die ganze Garde auf der Bühne steht, ist es ein Wahnsinnsgefühl.“

Und dass, obwohl sie weiß, dass ihr demnächst stressige Zeiten ins Haus stehen. Beispielsweise wird sie gemeinsam mit Prinz Dirk am 19. November zwölf Auftritte absolvieren. „Wir sind bis Dezember komplett ausgebucht. Aber genau diesen positiven Stress möchte ich doch haben. Das macht mir große Freude“, so die Venetia. Und damit dabei nichts schief geht, begeben sich Venetia und Prinz, die ihre jecke Heimat beide bei der Tonnengarde Niederkassel haben, in eine Art närrische Quarantäne. „Nach dem ‚Hoppeditz erwachen‘ am 11.11. machen wir bis zur Kürung am 18. November nichts mehr“, sagt Maisch. „Wir gehen sogar schon nicht mehr zum Hoppeditzball in den Henkelssal“.