Inklusion in Düsseldorf Wie Blinde schießen

Anfängern wird gerne eine Vereinswaffe überlassen, aber je professioneller der Para-Schütze seinen Sport betreiben will, desto tiefer muss er auch in die Tasche greifen. „Von der maßgeschneiderten Schießjacke bis zu den eigenen Gewehren kann sich das dann schon mal auf bis zu 20.000 Euro summieren“, sagt Fox. Nach der Leistungskontrolle in Bilk bekamen die Sportschützen zudem noch Hausaufgaben mit auf den Weg – um ihr Schussbild zu perfektionieren oder mental an sich zu arbeiten. „Denn wir machen das ja hier nicht nur aus Spaß, jeder will sich auch verbessern. Da sind Sportler mit Handicap genauso ambitioniert wie solche ohne Beeinträchtigung“, so Fox.