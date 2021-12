Gut gemacht : Hilfe für Kinder und Krebskranke

Düsseldorf Sportler, Musiker und ein Gastronom haben Spendengelder gesammelt. Diese sind für trauernde und geflüchtete Kinder und für die Krebsgesellschaft bestimmt.

Café.komm Bei einem kleinen Benefizkonzert Ende November im Café.komm in Angermund, das von den Musikerinnen Jana Meskes und Anna Chernomordik gestaltet wurde, kamen mehr als 310 Euro zusammen. Die beiden ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Flüchtlingshilfe Angermund, Annette von Ambüren und Erika Schmidt, haben davon im örtlichen Spielwarengeschäft Hotzenplotz Weihnachtsgeschenke für die 20 Kinder gekauft, die zurzeit in der Flüchtlingsunterkunft leben. Dabei wurden die Gaben auf das Alter der Jungen und Mädchen abgestimmt. Zudem reichten die Geldspenden auch noch für zehn Geschenktüten für Obdachlose.

Im Jahr 2017 hat die Notfallseelsorge in Kooperation mit der Düsseldorfer Feuerwehr das sogenannte Luca-Bären-Projekt ins Leben gerufen, ein Angebot für trauernde Kinder im Alter von fünf bis 13 Jahren. „Wir helfen Kindern, das Erlebte zu verarbeiten und organisieren schöne Aktivitäten, damit sie in der Schwere ihres jungen Lebens auch Heiterkeit erfahren. Nach der Akutbetreuung der Kinder kümmern wir uns mit dem Luca-Bären-Projekt um die Nachsorge“, erklärt Notfallseelsorger Olaf Schaper. Im Augenblick gehören der Luca-Bären-Gruppe 16 Kinder an, die sich einmal im Monat treffen. Für sie ist unter anderem ein Besuch bei einem Falkner, eine Planwagenfahrt und ein Ausflug in einen Naturpark mit den Fahrzeugen der Feuerwehr geplant. Verwendet werden die Spenden auch für den regelmäßigen Imbiss bei den Treffen mit den Kindern, für Bastelmaterial, Spiele und für Bücher.