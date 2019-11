Alter Theaterbau in Düsseldorf : Initiative will „Botschaft“ am Worringer Platz retten

Initiative will „Botschaft“ am Worringer Platz retten

Alter Theaterbau in Düsseldorf

Düsseldorf Der leerstehende Theaterbau am Hauptbahnhof soll offenbar abgerissen werden. Künstler und Nachbarn wollen, dass die Stadt eingreift.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

(arl) Eine Bürgerinitiative will den leerstehenden Theaterbau „Botschaft“ am Worringer Platz retten – und wünscht sich eine Wiederbelebung mit Nutzen für die Allgemeinheit. Am Mittwoch hat eine Gruppe aus Erstunterzeichnern einer Online-Petition ihr Anliegen vorgestellt. Darunter sind die Leiterin des Forums Freies Theater (FFT), Kathrin Tiedemann, aber etwa auch Barbara Kempenich (Bahnhofsmission) und der Leiter der benachbarten Drogenhilfe, Michael Harbaum.