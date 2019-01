Pro Düsseldorf: Blumenoasen und Krokusbänder in einer sauberen Innenstadt

Düsseldorf Die Bürgerinitiative Pro Düsseldorf hat ihr Programm für dieses Jahr vorgestellt, mit dem sie das Erscheinungsbild der Landeshauptstadt aufpolieren will. Geplant sind unter anderem wieder Aktionstage zur Müllbeseitigung sowie viele kleine Blumenoasen für die Innenstadt.

Los geht es am Samstag, 6. April, wenn Pro Düsseldorf den Dreck-weg-Tag organisiert. Wie in den Vorjahren sind Bürger an diesem Tag aufgerufen, gemeinsam Müll in der Stadt aufzusammeln und so Straßen, Plätze und Parks sauberer zu machen. Die Initiative hofft auf 5000 bis 8000 Teilnehmer, weshalb kräftig die Werbetrommel gerührt wird. Mit einer großen Plakataktion soll für die Veranstaltung geworben werden – auch mit Unterstützung prominenter Gesichter. So werden auf den Plakaten unter anderem Düsseldorf-Festival-Intendantin Christiane Oxenfort sowie der DEG-Spieler Mathias Niederberger zu sehen sein. Nachdem der erste „Rhine Cleanup Day“ im vergangenen September viele Freiwillige motiviert hatte, die Ufer am Rhein zu säubern, soll es am Samstag, 14. September, eine Fortsetzung des internationalen Aktionstags zum Schutz des Gewässers geben.