Initiative war erfolgreich Zusätzliche Fahrradstellplätze für den Mintrop-Kiez

„Die Standorte wurden geprüft und eine Errichtung von Abstellanlagen ist überwiegend an den Wunschstandorten möglich“, heißt dazu von der Stadt. Für die Orte, an denen das Aufstellen von Fahrradbügeln nicht möglich ist, hat die Stadt Alternativvorschläge gemacht. So sei die Installation an der Bahnhaltestelle auf der einen Seite zwar nicht möglich, da diese barrierefrei umgebaut werde. Doch auf der gegenüberliegenden Seite sei das denkbar. Auch auf der Adersstraße ist eine Alternativmöglichkeit benannt worden. Statt vor der Hausnummer 97, an der eine Parkbucht weichen müsste, soll eine Fahrradabstellanlage im Bereich der Hausnummer 91 installiert werden. An der Scheurenstraße 10 können laut Stadtverwaltung die schon bestehenden Abstellbügel nicht ausgebaut werden, weil dort nicht genug Platz sei. „Um den hohen Bedarf für Abstellanlagen in dem Gebiet zu bedienen, wird zusätzlich die Errichtung im Bereich der Knotenpunkte der Scheurenstraße überprüft“, schreibt die Stadt in ihrer schriftlichen Antwort auf die Anfrage aus der Bezirksvertretung. Die Mintrop-Kiez-Initiative hatte mehrere Stellen an besagter Straße für die Stellplätze vorgeschlagen. Diese vorgeschlagenen Standorte hat die Stadt nicht beanstandet: Scheurenstraße 30, Helmholtzstraße/ Ecke Ellerstraße, Gustav-Poensgen-Straße 2, Graf-Adolf-Straße 81, Scheurenstraße 9-11, Scheurenstraße 6. Die Errichtung soll im zweiten Halbjahr 2024 starten.