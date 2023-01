Initiative „Foodsharing“ in Düsseldorf „Rund 300.000 Kilo Lebensmittel vor der Tonne gerettet“

In Gerresheim bieten Melanie und Norbert Kleynen viele verschiedene Sorten Obst und Gemüse an. „Eigentlich schaffen wir es, gut zu kalkulieren“, sagt Melanie Kleynen. Aber manchmal bleiben am Ende des Tages eben doch einige Waren übrig. Äpfel zum Beispiel, die vielleicht schon eine kleine Delle aufweisen. Damit diese Lebensmittel nicht weggeworfen werden müssen, arbeiten die Lebensmittelhändler von der Benderstraße mit der Initiative „Foodsharing“ zusammen. „Zwei Mal in der Woche werden aussortierte Lebensmittel abgeholt“, so Melanie Kleynen.