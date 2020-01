Abgang im Düsseldorfer Rathaus : Wechselt die Sprecherin von OB Thomas Geisel zur SPD nach Berlin?

Düsseldorf Ingrid Herden könnte die neue Sprecherin der SPD werden. Parteichef Norbert Walter-Borjans hat ihr den Job angeboten. Die beiden kennen sich schon lange.

„Ich weiß, dass Norbert Walter-Borjans ihr das Angebot gemacht hat“, sagte Geisel am Samstagnachmittag unserer Redaktion. Dies sei eine ehrenvolle Aufgabe, meinte Geisel, er wisse die mediale Präsentation seiner Partei bei Herden in besten Händen. „Ich hätte sie natürlich gerne weiter an meiner Seite, aber wir werden für die Leitung des Presseamtes eine kompetente Nachfolgelösung finden.“