Autorenlesung im Heine-Haus : Wie ein Märchen zur Kapitalismuskritik wird

Düsseldorf Politik, Literatur und persönliche Erfahrungen verschmelzen im neuen Essayband von Ingo Schulze miteinander. Bei seiner Lesung im Heine-Haus fordert der Autor zum Perspektivwechsel auf.

Als Ingo Schulze im Heine-Haus auf das kleine Podium tritt, ist klar: Der Autor hat heute einiges vor. In der Hand hält er gleich drei Bücher, aus denen er lesen will. In der Reihe „Neue deutsche Literatur“ ist Ingo Schulze eigentlich zu Gast, um seinen neuen Essay-Band „Der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckte…“ vorzustellen. Der Krieg in der Ukraine und die vergangenen zwei Pandemie-Jahre haben ihn jedoch veranlasst, am Montagabend ein breiteres Spektrum mitzubringen. Die Lesung beginnt er mit einem Gedicht des ukrainischen Schriftstellers Serhij Zhadan, das er aus seinem Buch „Warum ich nicht im Netz bin“ vorliest.