Name & Nachricht: Ingo Oschmann

Düsseldorf Ingo Oschmann kommt eigentlich aus Bielefeld, aber dank seiner Ehefrau, die gebürtige Düsseldorferin ist, fand er unweit des Uniklinikums eine neue Heimat, wie er selig berichtet. Einen gemeinsamen Sohn hat das Paar bereits, der auch bald in die Schule kommen dürfte. Nun kam das zweite Kind zur Welt. Erst wenige Tage ist das Baby alt, und der Comedian und Autor ist überglücklich über den jüngsten Zuwachs im Hause Oschmann.

"Ich schwelge in Vaterfreuden", vertraute der 48-Jährige unserer Redaktion an. In der Nacht zum 25. Mai (von Donnerstag auf Freitag) wurden der Wahl-Düsseldorfer und seine Frau erneut Eltern. "Ich bin überglücklich, dass unsere Familie nun aus vier Mitgliedern besteht. Bis vor Kurzem habe ich gedacht, dass sich die Liebe für die Kinder teilt, aber weit gefehlt, sie verdoppelt sich sogar noch", schwärmt Oschmann. Mutter und Kind sind wohlauf. "Jetzt kann ich bald eine weitere Düsseldorfer Frohnatur mit nach Hause nehmen", ergänzt der stolze Vater.