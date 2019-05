Transnationale Politik bei den Liberalen : ALDE ist eine europäische Partei - fast

Düsseldorf Rechtlich gibt es keine rein europäischen Parteien. Bei den Liberalen kann man die nationale Ebene trotzdem überspringen.

Europa polarisiert. Die einen wollen die EU am liebsten abschaffen. Den anderen dagegen kann es gar nicht genug Europa sein. Diese zweite Haltung liegt vor der Europawahl am 26. Mai stark im Trend. Parteien wie Young European Spirit (YES) oder die internationale Bewegung Volt denken Politik transnational. Gerade Vertreter von YES betonen, dass ihr Ziel die Teilnahme an der Europawahl ist – ein Ziel, das wegen zu wenig Unterschriften in diesem Jahr verfehlt wurde. Trotzdem: An nationalen Wahlen würde YES am liebsten gar nicht teilnehmen. Die Partei ist dazu aber gezwungen, weil nach deutschem Recht nur Vereinigungen ihren Parteienstatus behalten, die sich auch national zur Wahl stellen. Das rechtliche Konstrukt einer Partei, die nur transnational auftritt, gibt es bislang in Europa nicht.