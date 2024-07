Großer Empfang zum 4. Juli USA und NRW feiern „Independence Day“ auf der Rennbahn

In ihrer Zeit in Düsseldorf hat sie viele Kontakte geknüpft, entsprechend emotional war die Veranstaltung. Sie und ihre Kinder seien sehr traurig, aber sie habe ihnen gesagt: „Wie schlimm wäre es, wenn es gar nicht schwierig wäre zu gehen?“ Sie bedankte sich bei ihren zahlreichen Wegbegleitern, bis hin zu ihren Personenschützern, die auch an den längsten Tagen an ihrer Seite sind. Sie gestand Schwächen ihres Heimatlandes ein, in dem nicht alles richtig laufe, aber rief in Erinnerung: „Wir haben Fehler, aber wir debattieren sie offen und reden darüber.“ Es gehe darum, sich zu verändern und zu verbessern.