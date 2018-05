Düsseldorf: In zehn Minuten zum Traumjob

Düsseldorf 180 Unternehmen sind zum Speed-Dating der IHK gekommen, um potenzielle Auszubildende zu finden. Ein deutlich größeres Aufgebot als noch im vergangenen Jahr. Das zeige die Not der Unternehmen, Fachkräfte zu finden.

Fünf Stunden sprachen Vertreter der 180 ausstellenden Unternehmen mit den angereisten Kandidaten - ein deutlich größeres Aufgebot als noch im vergangenen Jahr. "Das zeigt auch die Not der Unternehmen, Fachkräfte zu gewinnen", sagte Ulla Backes von der IHK. Gleichzeitig beobachteten viele Aussteller eine geringere Anzahl an Interessenten, da durch die große Zahl an ausgeschriebenen Stellen viele schon vorher einen Ausbildungsplatz ergattert haben. Denn das Azubi-Speed-Dating ist keine Veranstaltung zur Berufsorientierung. Stattdessen geht es darum, kurzfristig noch für dieses Jahr Ausbildungsplätze zu vermitteln.

Das Fazit der ausstellenden Unternehmen fiel durchwachsen aus. Das lag jedoch nicht an der Organisation der Veranstaltung, sondern mehr an der Qualität der Bewerber. Im Schnitt wurde nur jeder fünfte Interessent zu einem weiteren Bewerbungsgespräch eingeladen. Die Gründe für das Scheitern der übrigen waren vielfältig. Einer davon war mangelndes Wissen. "Vielen Bewerbern fehlen die Grundlagen", berichtete Manuel Vizza von Jenoptik in Monheim. Viele hätten sich auch mit schlechten Schulleistungen in Mathe beworben - für eine Ausbildung als Elektriker oder Fachinformatiker keine gute Voraussetzung. Auch bei einem kurzen Wissenstest zu mathematischen Grundlagen hätten viele nur mäßig abgeschnitten. Der Elektronik-Dienstleister Coronex aus Ratingen beobachtete zudem eine mangelnde Vorbereitung. "Viele haben sich mit den angebotenen Berufen sowie dem Unternehmen nicht auseinandergesetzt", sagte Mareike Seggewiße. Ein ähnliches Fazit zog auch Benjamin Weitz von der Cocktailbar Sausalitos. So manche Bewerber hätten falsche Vorstellungen von der Tätigkeit. "Manchmal werde ich gefragt, ob man in der Bar auch am Wochenende arbeiten müsse", erzählte er.