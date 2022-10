Tiefbau in Düsseldorf : In Unterbach werden die Regenwasserrohre ausgetauscht

Der Kanalbau in Unterbach kostet rund vier Millionen Euro.

Unterbach Zeitgleich werden die Schmutzwasserkanäle erneuert. Bis Juni 2023 wird es für die Maßnahme immer wieder Straßensperrungen und Umleitungen geben.

In Unterbach optimiert der Stadtentwässerungsbetrieb die Regenwasserableitung und erneuert zeitgleich die Schmutzwasserkanäle. Dafür beginnen die vorbereitenden Arbeiten noch in dieser Woche. Betroffen ist der Bereich Großer Torfbruch, Vennstraße 86 bis 54, und die Dellestraße von der Vennstraße bis zur Hausnummer 84. Die Kanalbaumaßnahme ist in drei Bauabschnitte unterteilt und wird in offener Bauweise durchgeführt. Die Arbeiten sind notwendig, da die Kanäle nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen.

Im ersten Abschnitt beginnen die Arbeiten im Bereich Großer Torfbruch bis in die Kreuzung Vennstraße. Die Bauzeit für diesen Abschnitt beträgt etwa drei Monate. Im Anschluss starten die Arbeiten im Kreuzungsbereich Vennstraße/Dellestraße/Großer Torfbruch. Dieser Abschnitt dauert voraussichtlich bis März 2023. Die Buslinie 735 wird während der Kanalbaumaßnahme im Bereich Vennstraße/Dellestraße weiträumig über die Gerresheimer Landstraße umgeleitet. Für diese Linie kann in dem betroffenen Bereich kein Ersatz geleistet werden. In Kürze soll hierzu eine ausführliche Information der Rheinbahn erfolgen. Im dritten Bauabschnitt wird der Kanal in der Vennstraße bis Am Strasserfeld erneuert, sodass die Arbeiten im Mai 2023 abgeschlossen werden sollen.

Die Kanäle stammen zum Teil aus den 1960er Jahren und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die hydraulische Ausrichtung der Regenwasserkanäle in der Dellestraße, in der Vennstraße und in der Straße Großer Torfbruch soll optimiert werden durch die Vergrößerung der Kanalrohre. Hierdurch soll die Überstauhäufigkeit reduziert und eventuellen Wasserschäden vorgebeugt werden. Im Zuge der Maßnahme werden auch die vorhandenen Schmutzwasserkanäle erneuert, da diese bauliche Mängel in den Kanalhaltungen aufweisen. Insbesondere sind die Häufung schadhafter Anschlussstellen von Grundstücks- und Straßenentwässerungsleitungen an den öffentlichen Kanal auffällig.

Zudem hat der vorhandene Kanal in der Straße Großer Torfbruch unterhalb des Gehwegs nur eine Überdeckung von 30 Zentimetern. Nach Herstellung des neuen Kanals beträgt die Überdeckung mindestens 200 Zentimeter, wodurch die Anfälligkeit für Schäden verringert wird. Insgesamt werden im Zuge der Maßnahme 385 Meter Regenwasserkanäle und 450 Meter Schmutzwasserkanäle erneuert.