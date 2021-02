Kostenpflichtiger Inhalt: Düsseldorf schaut auf andere Städte : In Münster gibt es sogar Ampeltrittbretter

Eine Fahrradampel in Münster – in der Stadt werden 40 Prozent aller Wege mit dem Rad zurückgelegt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Düsseldorf ist nur die Nummer neun im ADFC-Klimatest. In der Gunst der Radfahrenden stehen Bremen, Hannover und Leipzig höher – und in NRW natürlich Münster. Was mache diese Städte besser?