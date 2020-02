Mein Kurs Das Rauchfrei-Programm : Die endgültig letzte Zigarette gemeinsam rauchen

Trainerinnen Gudrun Korfmacher und Elke Keinath (v.r.) erklären einer Interessentin die Methode des Rauchentwöhnungskurses. Foto: Bettina Engel-Albustin / fotoage

Düsseldorf In einem Kursus lernen die Teilnehmer, Verhaltensmuster im Umgang mit Tabak zu erkennen, und erfahren, wie sie mit dem Rauchen aufhören können.

Gerade zum Jahresbeginn nehmen sich viele Raucher vor, endlich vom Tabak loszukommen. Dennoch scheitern die meisten an den guten Vorsätzen. Warum es so schwierig ist, das Rauchen aufzugeben, erklären die beiden Rauchfrei-Trainerinnen Elke Keinath und Gudrun Korfmacher bei den kostenfreien Informationsvorträgen, die sie jeden Montag von 15 bis 16 Uhr im Florence-Nightingale-Krankenhaus anbieten. Danach können die Teilnehmer an dem Gruppenkursus „Das Rauchfrei Programm“ zur Entwöhnung teilnehmen.

Worin liegt der Reiz des Kurses? Viel gesünder leben, wieder mehr schmecken, Geld sparen, nicht mehr nach Tabak riechen und nicht mehr bei Wind und Wetter vor der Tür der Sucht folgen zu müssen – sind nur einige der vielen Anreize.

Was lernen die Teilnehmer? In der Gruppe wird der Schritt in das rauchfreie Leben vorbereitet. Durch Vorträge, individuelle Analyse, interaktives Rollenspiel und Erfahrungsberichte gestaltet sich der Kursus sehr lebendig. Die Teilnehmer erhalten zudem als Leitfaden ein Handbuch. Der Kursus ist in zwei Blöcke unterteilt. Bei den ersten drei Treffen, die jeweils 90 Minuten dauern, wird der Rauchstopp vorbereitet. Dafür müssen die Raucher beispielsweise eine Woche lang jede Zigarette registrieren und kommentieren. Dann werden Konzepte entwickelt, wie zunächst die ersten 24 Stunden nach der letzten Zigarette, die gemeinsam geraucht wird, und dann die folgenden Tage gestaltet werden, um nicht in alte Muster zurück zu fallen. Mögliche Alternativen zum Rauchen werden besprochen. Im zweiten Kursblock steht dann der Erfahrungsaustausch der Teilnehmer im Vordergrund. Zudem wird der Umgang mit den Risiken, wieder rückfällig zu werden, und wie man diese vermeiden kann, besprochen.

Was ist der Nutzen des Kurses? Das „Rauchfrei-Programm“ ist vom IFT Institut für Therapieforschung und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) entwickelt worden. Es ist wissenschaftlich fundiert und bietet den Teilnehmenden professionelle Unterstützung. „Mit dem Rauchfrei-Programm hören mehr als ein Drittel der Kursteilnehmer dauerhaft mit dem Rauchen auf. Das hat die wissenschaftliche Auswertung ergeben“, sagt Elke Keinath.

Für wen ist der Kursus geeignet? Für alle, die ernsthaft mit dem Rauchen aufhören wollen.

Wann sind die nächsten Termine? 2020 bieten die beiden Trainerinnen drei Kurse an. Diese finden mittwochs von 16.30 bis 18 Uhr statt und werden an den nächsten fünf Mittwoch-Nachmittagen im Konferenzraum in der Eingangshalle an der Kreuzbergstraße 79 in Kaiserswerth fortgesetzt. Voraussetzung für die Teilnahme am Rauchfrei-Programm ist der Besuch der Infoveranstaltung, die jeden Montag von 15 bis 16 Uhr am gleichen Ort stattfindet. Start der Kurse ist am 26. Februar, 22. April und 9. September.