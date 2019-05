Gartenparadies in Düsseldorf : Fünf Zimmer im Grünen

Info

Offene Gartenpforte „Hinterm Gartenzaun geht‘s weiter...“ unter diesem Motto startet die zweite Runde der Aktion „Offene Gartenpforte“ am 15./16. Juni. Gartenbesitzer öffnen Besuchern ihre grünen Paradiese – dann lässt sich zum ersten Mal auch der Hinterhofgarten von Andreas Stöhr erkunden. Auch in einem denkmalgeschützten Skulpturengarten in Kaiserswerth sind Gäste willkommen, ebenso in einem Künstlergarten in Eller, einem Nachbarschaftsgarten in Flingern und in einer Stadt-Oase in Wersten mit seltenen Bäumen.

Infos Nähere Infos und alle Adressen (auch zu den späteren Terminen): www.duesseldorf.de/stadtgruen/gartenpforte.