Gasbeleuchtung in Düsseldorf Politik stimmt Abbau von einigen Gaslaternen zu

Um den Erhalt der Gaslaternen in Düsseldorfs Straßen ist erneut eine Debatte entbrannt. Wegen der gestiegenen Gaspreise und der Energiekrise wird nun von Spitzenvertretern der Ratsfraktionen von CDU, Grünen und SPD überlegt, doch nicht die vor drei Jahren beschlossenen 10.000 Laternen zu erhalten. Auch in der Bezirksvertretung 6 (Rath, Unterrath, Mörsenbroich und Lichtenbroich) wurde nun intensiv über dieses Thema diskutiert. Denn an der Rüdiger Straße in Rath und am Krönerweg in Unterrath zwischen der Bezirkssportanlage Unterrath und der Straße An der Golzheimer Heide sollen Laternen abgebaut werden.