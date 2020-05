Corona-Krise in Düsseldorf : In Altenheimen soll nun doch mehr getestet werden

In Altenheimen soll nun doch mehr getestet werden

Corona-Krise in Düsseldorf

Düsseldorf Die Liga der Wohlfahrtsverbände, zu der Caritas, Diakonie, DRK, Awo, der Paritätische sowie die Jüdische Gemeinde gehören, steht nach anfänglicher Skepsis Reihentests in ihren Pflegeheimen positiv gegenüber.

Bislang hatte Liga-Sprecher und Caritas-Chef Henric Peeters betont, solche Tests seien nur eine Momentaufnahme. Sie könnten sogar kontraproduktiv sein, „weil sie eine Sicherheit vortäuschen, die es gar nicht gibt“. Am Montag teilte Peeters nun mit: Da ausreichende Testkapazitäten zur Verfügung stünden und eine mit dem Gesundheitsamt abgestimmte und gezielte Fallermittlung möglich sei, könnten solche Tests nun durchgeführt werden, „sofern die jeweiligen Träger diesem Vorgehen zustimmen und diese veranlassen“. Wichtig sei, verbindliche Wiederholungen zu vereinbaren. In Köln, wo die Stadt diese Strategie schon länger offensiv vorantreibt, wurden von 3500 symptomfreien Mitarbeitern 69 positiv auf das Coronavirus getestet. Diese hätten, so die dortige Verwaltung, ohne einen Test Bewohner gefährden können.