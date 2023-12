Gesprächsgelegenheiten in Düsseldorf An zwölf Orten in Düsseldorf wird nun munter geplauscht

In Düsseldorf stehen die besonderen Bänke an folgenden Stellen: In der Altstadt am Rheinufer nahe Burgplatz und am KiT, am Theatermuseum (ab Januar), am Lindenplatz, im Zoopark, am Kirchplatz, Oberbilker Markt, Kaiserswerther Markt, Eckenerstraße, Gertrudisplatz, Benrather Markt und Kamper Acker. Weitere Infos unter www.zuhoeren-draussen.de .