Gut gemacht Was sich Düsseldorfer für gute Zwecke alles einfallen lassen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Eller und Lierenfeld haben ebenfalls eine Spende in Höhe von über 6000 an die Aktion „Weihnachtswunder“ übergeben. Der Betrag ist ein Teilerlös aus dem Weihnachtsbasar der katholischen St. Gertrud Gemeinde in Eller und der Aktion der Messdiener „Dienen für einen guten Zweck“. Die etwa hundert Messdiener aus Eller und Lierenfeld bekamen von ihrem Pfarrer Joachim Decker zwei Monate lang für jeden Gottesdienst, in dem sie Dienst taten, einen Euro pro Ministrant für den guten Zweck. Ein Drittel des Basar-Erlöses wurde für die diesjährige Aktion des WDR gespendet. Ein weiteres Drittel geht nach Israel zu Schwester Hildegard Enzensberger, die im Westjordanland eine Schule für Pflegekräfte und Krankenschwestern betreibt, und der Rest kommt sozialen Einrichtungen in Eller und Lierenfeld, wie dem „Tante Elli Laden“ und dem „PropEller“ zugute.