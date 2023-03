Kirche in der Krise Warum in Düsseldorf viele Priester homosexuelle Paare segnen wollen

Die Würfel bei der Bildung neuer Pastoraler Einheiten für die Landeshauptstadt sind gefallen. 67 Einheiten soll es geben, darunter sieben in Düsseldorf. Das hat das Erzbistum Köln vor Kurzem entschieden. Für den Stadtsüden ist diese Nachricht aus der Domstadt mit einer Überraschung verbunden. Denn Garath und Hellerhof hatten sich gegen den Vorschlag aus Köln ausgesprochen, mit Benrath/Urdenbach sowie Reisholz/Hassels künftig eine Einheit mit einem gemeinsamen leitendenden Pfarrer zu bilden. Stattdessen hatten die Katholiken aus dem Süden gefordert, das gesamte Stadtgebiet in einer Pastoralen Einheit zu organisieren. Dass es nun doch so kommt, wie von Köln vorgeplant, irritiert nun einige Gemeindemitglieder. Denn eigentlich waren für Bereiche, in denen es Widerstände gegen den ursprünglichen Lösungsvorschlag gibt, besondere Gesprächsrunden angekündigt worden. So hatten beispielsweise in Wuppertal Einwände dazu geführt, dass es – zunächst für die kommenden fünf Jahre – drei statt der von Köln vorgeschlagenen zwei Pastorale Einheiten geben wird.