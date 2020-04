Natur in Düsseldorf : Eingriff in die ökologische Tabuzone

In Wittlaer okkupieren Privatleute entlang des Schwarzbachs einfach Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet.

Darum geht’s: Die schönen Neubauten an der Einbrunger Straße, direkt hinter dem Hauptgebäude der Graf-Recke-Stiftung an der Hausnummer 82, grenzen an das Landschaftsschutzgebiet. Genau genommen gibt es sogar Überschneidungen mit den Grundstücken. Jedenfalls: Zwischen einigen der Gärten und dem idyllischen Schwarzbach gibt es einen Grünstreifen, der ebenfalls geschützt ist, der zudem teilweise als Überschwemmungsfläche ausgewiesen ist. Und genau in diesem Bereich hat Fröhlich zuletzt verstärkt festgestellt, dass die dortigen Anwohner sich der Flächen bemächtigen, Tulpen pflanzen, Hängematten oder Schaukeln zwischen den Bäumen aufhängen, provisorische Treppen in die kleinen Abhänge anlegen, um direkten Zugang zu dem Bächlein zu haben. „Und genau das geht einfach nicht“, sagt Fröhlich. „Dieser Naturraum soll als solcher erhalten bleiben, Eingriffe jeglicher Art sind nicht erlaubt. Der Schwarzbach und dessen Ufenbereiche stellen wertvolle Biotope dar und sind wichtig für das ökologische Gleichgewicht“, erläutert der Grüne.