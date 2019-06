Teller muss in vier Sektionen geteilt werden : Mutter und Tochter kochen gesund nach der Harvard-Methode

Düsseldorf Ernährungsberaterin Susanne Bosma und Tochter Emma haben ein Kochbuch mit gesunden Rezepten geschrieben, die auch beim Abnehmen helfen sollen. Dafür muss man nicht einmal Kalorien zählen.

Susanne Bosma musste Tochter Emma nie lange um etwas Hilfe in der Küche bitten. „Ich habe meine Mutter schon als Kind gerne in Kindergärten begleitet, wenn sie dort als Ernährungsberaterin Kochkurse gab und habe immer gerne mitgekocht“, sagt Emma. Längst steht aber nicht nur „Mutti“ Susanne, die auch schon für das Innenministerium gearbeitet hat, am Herd: Denn Emma teilt die Begeisterung für gesunde und ausgewogene Ernährung, bereitet sich für die Schule gerne zum Beispiel Bowls zu, die auch bei ihren Mitschülern immer gut ankommen. „Es dauert gar nicht so lange, wie man vielleicht denkt, sich etwas Gesundes zuzubereiten“, sagt die 18-Jährige, die unter www.emmis-foodblog.de über Ernährung und Rezepte schreibt. Mit ihrer Mutter tauscht sie sich oft über Zutaten und Zubereitungsarten aus. Und so war es nur natürlich, dass sie Rezept-Ideen für das Kochbuch ihrer Mutter beisteuerte.