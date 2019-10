Podiumsdiskussion : Düsseldorfer Pendler leiden unter Umweltspur – es fehlt der Anreiz zum Umstieg

Düsseldorf Umweltsoziologin Christiane Lübke, IHK-Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen, Rheinbahn-Vorstand Klaus Klar und OB Thomas Geisel diskutierten über die Verkehrspolitik.

Die dritte Umweltspur ist Düsseldorfs Gesprächsthema Nummer eins. Erst recht, da seit Montag Tausende Autofahrer nach dem Ferienende länger auf den Straßen im Süden im Stau stehen. Über die umstrittene Verkehrspolitik in der Landeshauptstadt diskutierten am Dienstagabend unsere Redakteure Helene Pawlitzki und Arne Lieb mit Gästen im voll besetzten Maxhaus: Zur Podiumsdiskussion begrüßten sie Christiane Lübke, Umweltsoziologin an der Universität Duisburg/Essen, IHK-Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen, Rheinbahn-Vorstand Klaus Klar und Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD).

Christiane Lübke Sie erklärte aus wissenschaftlicher Sicht, worauf der Berufspendler bei seiner Wahl, wie er am besten zur Arbeit kommt, achtet: Preis, Zeit (Dauer der Fahrt zur Arbeit) und Komfort (Sicherheit, Sauberkeit) sind entscheidende Einflussfaktoren. „Es gibt ein großes Frustpotenzial. Die Menschen suchen nach einer Lösung, langen Staus, der Parkplatzsuche und verlorener Zeit aus dem Weg zu gehen“, sagt die Umweltsoziologin. Sie schließt eine City-Maut nicht aus, um die Menschen zum Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen.

Info Es droht ein Dieselfahrverbot Testbetrieb In Düsseldorf gibt es drei Umweltspuren. Bereits in den Osterferien wurden zwei auf der Merowinger­straße stadteinwärts sowie auf der Prinz-Georg-Straße in beide Fahrt­richtungen eingerichtet. Die Umsetzung erfolgt zunächst als „Testbetrieb“ für die Dauer von einem Jahr. Instrument Die Umweltspuren sind ein Instrument, um ein Dieselfahrverbot, über das das Oberverwaltungsgericht noch entscheidet, evtl. zu verhindern.

Gregor Berghausen Er machte der Stadtführung den großen Vorwurf, mit der Einführung der dritten Umweltspur den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht zu haben. Die Umweltspur sei da, aber es fehlten für Pendler die Umsteigemöglichkeiten. Ein Fehler: „Wir brauchen die Pendler. Ihre Mobilität macht den wirtschaftlichen Erfolg der Stadt aus.“ Die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Düsseldorf dürfe nicht von der Mobilität abhängen, es sei für Pendler überhaupt kein Anreiz zum Umstieg gemacht worden. Er bemängelte außerdem die Informationspolitik für die Autofahrer und sagt ähnliche Probleme wie im Süden für Pendler im Norden voraus.

Klaus Klar Gut 300.000 Berufspendler kommen jeden Tag nach Düsseldorf, etwa 210.000 davon mit dem Auto, also gut 70 Prozent. „Da blutet mir das Herz“, sagt Klaus Klar. Er wünscht sich, dass mehr Menschen auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Dafür verspricht er Besserung: „Zuverlässigkeit ist das Maß aller Dinge. Danach kommt die Pünktlichkeit, dann die Sauberkeit, bei der wir Luft nach oben haben. Und es gibt ein Ja zur Angebotssteigerung.“ Der Rheinbahn-Vorstand spricht von einem Investitionsbedarf von einer Milliarde Euro und hält selbst das Preissystem bei der Rheinbahn für nicht zukunftsfähig: „Ich weiß, dass wir an einem Punkt angekommen sind, an dem sich nicht mehr jeder den Preis leisten kann.“ Die kommende Preiserhöhung von 1,88 Prozent sei „eine heftige Diskussion gewesen“. Diese Erhöhung reiche aber angesichts der anstehenden Kosten lange nicht aus, da die Rheinbahn unter anderem ihr Personal aufstockt. „Es wird keinen Leistungsabfall bezüglich des Personals mehr geben.“ Klar ist für die Umweltspur dankbar, denn der Zeitgewinn betrage für dort fahrende Linien drei Minuten.

Thomas Geisel Der Oberbürgermeister wunderte sich, dass sich nun diejenigen am lautesten über die Umweltspur beschwerten, die vorher am lautesten vor einem Dieselfahrverbot gewarnt hätten. Er bekräftigte aber noch einmal, dass die Umweltspuren in Düsseldorf alternativlos seien. „Es gibt zu viele Autos, in denen nur eine Person sitzt“, sagte Geisel mehrmals am Abend. „Wir müssen das Auto zurückdrängen, ansonsten versinken wir im Dauerstau.“ Die Luftwerte seien in Düsseldorf im Land mit am schlechtesten, deshalb dürfe man auf keinen Fall an der Maßnahme rütteln.

