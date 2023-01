Bürgerbegehren in der Landeshauptstadt In Düsseldorf wird weiter hart um den Kirchentag 2027 gerungen

Düsseldorf · Der Stadtrat soll entscheiden, ob der Text des bereits laufenden Bürgerbegehrens korrekt ist. Eine Initiative will verhindern, dass sich die Stadt mit rund sechs Millionen Euro an dem Ereignis beteiligt. Was es mit der Vorlage für den Rat auf sich hat.

27.01.2023, 05:15 Uhr

Mit einer Pappmache-Figur, die an Moses erinnern soll, werben die Initiatoren des Begehrens für den Verzicht auf eine finanzielle Beteiligung der Stadt. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Von Jörg Janssen