Alternative Energie in Düsseldorf Wärme aus dem Düsseldorfer Untergrund

In der Bezirksvertretung 5 hat nun der stellvertretende Leiter des Amtes für Umwelt- und Verbraucherschutz, Ingo Pähler, das Projekt erläutert, aber auch darauf hingewiesen, dass noch überhaupt nicht feststeht, ob die Geothermie in Düsseldorf überhaupt möglich ist. So werden die Daten zurzeit noch ausgewertet. Ein Ergebnis wird im Sommer erwartet. „Es wird zeigen, ob der tiefere Untergrund im Düsseldorfer Norden für die Nutzung von Tiefengeothermie geeignet ist oder nicht, oder ob zur Verifizierung weitergehende Geländeuntersuchungen erforderlich werden“, heißt es in der Verwaltungsvorlage.