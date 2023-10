Hospizarbeit in Düsseldorr Ein letzter Platz fürs Leben ist Thema des Welthospiz-Tages

Das Düsseldorfer Hospiz- und Palliativforum (DHPF) verteilt gern Postkarten mit Sinnsprüchen, die durchaus auch zum Schmunzeln anregen können wie „Ich und sterben? Nur über meine Leiche!“. Ein weiterer Spruch lautet „Gestorben wird immer. Darüber geredet zu wenig.“ Deshalb gibt es jährlich am zweiten Samstag im Oktober den Welthospiztag, der die Aufmerksamkeit für hospizliche und palliative Arbeit wecken und erhöhen soll. In Düsseldorf wird der Welthospiztag am Samstag, 14. Oktober, im und vor dem Haus der Universität am Schadowplatz begangen. Die Besucher können nach Anmeldung (www.asg-bildungsforum.de) an so genannten „Letzte-Hilfe“-Kursen“ teilnehmen, und Mitglieder des Forums informieren über Fragen zum Lebensende. Doch oft werden solche Fragen nicht oder zu spät gestellt. Daher wirbt das DHPF vor allem für rechtzeitige Vorsorge und Beratung.