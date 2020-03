Modellprojekt : Zahl der Schulverweigerer in Düsseldorfer steigt

Düsseldorf Das bundesweit beachtete Rather Modell hilft Kindern und Jugendlichen, die nicht mehr regelmäßig am Unterricht teilnehmen. Jetzt wird es erweitert.

Die Stadt baut die Betreuung von Jungen und Mädchen, die regelmäßig die Schule schwänzen, weiter aus. „Wir setzen auf eine lückenlose Präventionskette und wollen alle Kräfte bündeln“, sagte Jugendamtsleiter Johannes Horn am Dienstag im Jugendhilfeausschuss. Im Zentrum der Initiative steht auch künftig das Mitte der 1990er Jahre eingeführte Rather Modell. Das betreut an inzwischen vier Standorten im Stadtgebiet rund 100 Teilnehmer verschiedener Altersgruppen, die unter anderem aus Angst vor Mobbing, schlechten Noten oder vor einem Tag ohne Eltern einfach nicht in die Schule kommen oder dem Unterricht einfach nicht mehr folgen wollen. Ergänzt werden die Gruppen an den festen Standorten durch eine aufsuchende Arbeit, bei der Pädagogen und Sozialarbeiter vor Ort in den Schulen mit Betroffenen arbeiten.