Armut in Düsseldorf : Sozialverband will der Tafel helfen

Düsseldorf In Rath sollen im November keine Lebensmittel der Düsseldorfer Tafel ausgegeben werden, weil viele Ehrenamtliche zu den Risikogruppen gehören. Die Caritas möchte das verhindern und hat einen Lösungsvorschlag unterbreitet.

Rund 8000 Menschen mit geringem Einkommen nehmen in Düsseldorf das Angebot der Tafel in Anspruch. Verteilt werden die unter anderem von Supermärkten und Einzelhändlern gespendeten Waren an mehreren Standorten im Stadtgebiet. Der Verein sammelt die Lebensmittel ein und bringt sie zu diesen Verteilpunkten. Die Ausgabe vor Ort wird dann von den dort ansässigen Kirchengemeinden – häufig in konfessionsübergreifenden Projekten – organisiert.