Baby-Boom ebbt ab In Düsseldorf werden weniger Babys geboren

Überraschungen zeigen sich bei den in diesem Jahr am häufigsten vergebenen Mädchen- und Jungennamen. Die zehn beliebtesten Mädchen-Namen sind bislang diese – weiterhin angesagt sind kurze Namen: 1. Emma (letztes Jahr noch auf Platz 5), 2. Mila (von Platz 7 verbessert), 3. Emilia, 4. Mia, 5. Charlotte, 6. Sophie, 7. Leni, 8. Sophia, 9. Lea und 10. Lia. Nicht mehr vertreten in den Top Ten sind damit die Namen Marie, Anna, Clara und Ida.