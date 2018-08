In Düsseldorf werden die Stickstoffdioxid-Grenzwerte bis 2024 gerissen

Schadstoffbelastung : Der Abgasplan für Düsseldorf hilft – aber nicht genug

Im morgendlichen Berufsverkehr auf der Düsseldorfer Corneliusstraße (Archiv). Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Der neue Luftreinhalteplan für Düsseldorf geht davon aus, dass die Schadstoff-Grenzwerte gerissen werden - trotz neuer Anstrengungen. Der Verzicht auf Fahrverbote freut die Wirtschaft. Umweltverbände sehen einen Rechtsbruch und wollen klagen.

In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt werden bis 2024 an mindestens zwei Straßen die Grenzwerte für saubere Luft nicht eingehalten – obwohl es Dutzende Maßnahmen geben soll, die Belastung mit Stickstoffdioxid zu verringern. Beides geht aus dem am Montag von der Bezirksregierung vorgestellten Luftreinhalteplan für Düsseldorf hervor. „Wir verzichten bewusst auf das Verhängen von Fahrverboten, weil dies ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Freiheit der Bürger wäre“, sagte Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher. „Wir haben 295.000 Einpendler nach Düsseldorf, davon 170.000 mit Diesel. Wohin mit ihnen?“

Die Bezirksregierung erläuterte, man habe zunächst geprüft, einzelne Straßen für Dieselautos zu sperren – aber das hätte nur andere Straßen belastet. Dann habe man berechnet, welches Ergebnis eine Sperrung fast der ganzen Innenstadt haben würde. Aber auch dann würde der Grenzwert für Stickstoffdioxid an den wichtigen Strecken Corneliusstraße, Merowingerstraße und Kaiserstraße 2020 leicht überschritten. Daher habe man ganz auf Fahrverbote verzichtet. Ohne Fahrverbot wird nun mit zu hohen Emissionen bis 2024 auf Cornelius- und Kaiserstraße gerechnet.

Info Düsseldorf auf Platz acht der Stickoxid-Belastung 2017 haben laut Umweltbundesamt 65 Städte den Schadstoff-Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft überschritten. Die zehn höchsten Mittelwerte: München 78 Stuttgart 73 Köln 62 Reutlingen 60 Hamburg 58 Düren, Limburg/Lahn 58 Düsseldorf, Kiel 56 Heilbronn 55

Scharfe Kritik an der Bezirksregierung, die eine Behörde des Landes ist, übte die Deutsche Umwelthilfe (DUH). „Wenn die Landesregierung im Luftreinhalteplan selber zugibt, sie würde die Grenzwerte zum Schutz der Bevölkerung nicht einhalten, ist das offener Rechtsbruch“, sagt Jürgen Resch, Geschäftsführer der DUH. Schon am Dienstag wird das Verwaltungsgericht über eine schon länger eingereichte neue Klage der DUH beraten. Resch: „Wir setzen nun darauf, dass das Verwaltungsgericht die Landesregierung unter Androhung eines Zwangsgeldes dazu bewegt, Diesel-Fahrverbote zu verhängen. Anfang 2019 rechne ich mit Diesel-Fahrverboten in Düsseldorf.“ Die Umweltorganisation BUND will sich einer Klage anschließen. Deren NRW-Geschäftsführer Dirk Jansen sagte: „Durch einen solchen Plan werden Klagen geradezu provoziert.“

Der Duisburger Verkehrsexperte Ferdinand Dudenhöffer warnte: „Wenn offen zugegeben wird, dass die Grenzwerte nicht eingehalten werden, ist eine Niederlage vor Gericht programmiert. Um gerichtlich angeordnete Fahrverbote wird das Land nicht herumkommen.“

Der Luftreinhalteplan sieht 65 Schritte vor, etwa Investitionen in einen schadstoffärmeren Nahverkehr, Ausbau des Radverkehrs, Hilfe für Autofahrer bei der Parkplatzsuche und Ausbau der Tankstellen für Elektroautos. Berechnungen, was diese Maßnahmen an Entlastung bringen, gibt es nur teilweise. Die Abgase von Autos machen laut Bezirksregierung rund die Hälfte der Belastung aus.

Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) zeigte sich zufrieden. Auch Andreas Schmitz, Präsident der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf, lobte: „Anreize, die zur Änderung des Mobilitätsverhaltens von Unternehmen und Bürgern führen, sind deutlich nachhaltiger als Fahrverbote.“

Dies sieht auch Andreas Ehlert so, Präsident der Handwerkskammer: „Jetzt müssen alle Verursacher noch energischer zusammenwirken, um das Problem drohender Fahrverbote vom Tisch zu kriegen“, mahnt er. „Wenn Düsseldorfer Handwerksorganisationen Mobilitäts- und Klimawende-Pakte mit der Stadt schließen, Tischler Reparaturfahrten mit dem Lasten-E-Bike machen und hiesige Bäcker die Fahrzeugindustrie zur verbrennungsfreien Modellinnovation treiben können, dann können auch Busunternehmen ihren Fahrzeugpark nachrüsten und Stadtwerke Taxistände mit Stromtankstellen ausstatten,“ so Ehlert.