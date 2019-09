Schützenfest in Düsseldorf Volmerswerth : Zuschauer lieben die familiäre Atmosphäre im Dorf

Jubel für die Ehrengäste in der Kutsche. In Volmerswerth kennen sich Zuschauer und Aktive persönlich. Foto: Endermann, Andreas (end)

Für Auswärtige sind die Fackeln beim Umzug in Volmerswerth nicht verständlich, doch genau das lieben die Zuschauer im Dorf: Dass es um ihren Ort geht, und nicht um das große Weltgeschehen.

(nes) Der erste Tag des Volmerswerther Schützenfestes startete gleich mit einem Höhepunkt, dem traditionellen Fackelzug, der auch immer mit einem Wettbewerb verbunden ist. Mit ihren Mottowagen nahmen die Schützen Menschen und auch Ereignisse ihres Dorflebens gehörig auf die Schippe.

So machte sich der Gewinnerwagen der Junker v. Volmar Kompanie liebevoll über einen Schützenbruder lustig, der bei einem Fortuna-Spiel in Augsburg den Zug verpasst hatte. „Mein Highlight war aber der Wagen des Blasorchesters, das zum ersten Mal mit einer eigenen Fackel dabei war“, sagte der Schriftführer Torsten Kamphausen. Die jüngsten Mitglieder dort hatten die Idee, mit dem Motto „I Want You“ für neue Mitglieder zu werben.

Für nicht Eingeweihte bleibt der Inhalt der Fackeln oft ein Geheimnis, und genau das gefällt Marlis Nelle. „Hier wird kein Weltgeschehen, sondern Dorfgeschichte abgebildet. Das ist schön. Jeder, der aus dem Dorf kommt, weiß immer, was gemeint ist.“ Die Dorfgemeinschaft ist es auch, die Nelle am „Wätscherland“, wie die Volmerswerther ihren Stadtteil liebevoll nennen, schätzt. „Ich habe in Neuss und Düsseldorf in der Innenstadt gelebt. Hier im Dorf hat man eine ganz andere soziale Bindung. Als wir 2005 hierher zogen, war direkt klar, dass wir uns im Stadtteil engagieren wollten.“