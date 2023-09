Geschäfte in Düsseldorf Viel mehr als nur ein Kinderspielzeug

Das sind auch Gründe, die für den Einsatz bei Kindern sprechen. „Mit Rollern muss auf dem Bürgersteig gefahren werden und sie sind nicht so schnell wie Fahrräder, das spricht für die Sicherheit“, führt Puller noch an. Außerdem sind die Kinderroller, deren Gewicht bei 2,1 Kilo startet, leicht und können so gut aus dem Hof oder der Wohnung auf die Straße getragen werden.