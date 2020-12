Lockdown in Düsseldorf : Düsseldorfer Schüler und Eltern starten verunsichert ins Home-Schooling

Kevin Pöppich hatte am Montag mit der Ausgabe der iPads in der Dieter-Forte-Gesamtschule alle Hände voll zu tun. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Viele Schulen haben erst am Montag digitale Endgeräte für das Lernen auf Distanz verteilen können. Offene Fragen gab es auch an den Grundschulen. Hier mussten Eltern entscheiden, ob ihr Kind in der Schule oder zu Hause lernt.

Für Niklas Trueson und Kevin Pöppich war am Montag Großkampftag. 120 iPads haben die beiden 14-Jährigen von der Medienstation der Dieter-Forte-Gesamtschule in nur vier Stunden an Mitschüler verteilt, die zu Hause über kein eigenes Endgerät verfügen. Schnell musste es gehen, denn der Zuruf aus Politik und Ministerium, dass alle Schüler ab der achten Klasse bis zu den Ferien nur noch auf Distanz lernen sollen, kam – wieder einmal – spontan. „Am Freitagmittag erreichte uns die Mail, viele waren auf dem Heimweg“, sagt Michael Biallas. Aus der Fassung bringt das den stellvertretenden Schulleiter nicht. „Wir kennen es nicht mehr anders, aber wirklich akzeptabel ist es nicht“, sagt er. Auch seine Schüler haben die Nachricht mit gemischten Gefühlen aufgenommen. „Ich verstehe nicht, dass die Ansage erst jetzt kam, das hätte man eigentlich schon vor drei oder vier Wochen entscheiden können“, sagt Niklas. Auch bei Kevin löst die Entscheidung gemischte Gefühle aus: „Wegen Corona ist es wohl richtig so, auf der anderen Seite werden mir die Freunde und die Kontakte fehlen.“

„Die Verunsicherung war bei vielen Eltern schon groß“, sagt Heide Steinke, Leiterin der Grundschule an der Kronprinzenstraße in Unterbilk. Für Verwirrung sorgt, dass in Nordrhein-Westfalen bei den jüngeren Schülern die Eltern selbst entscheiden, ob ihr Kind in dieser Woche in die Schule geht oder doch besser zu Hause lernt. „Ich habe Klassen, in denen fehlen nur vier oder fünf von 29 Kindern, in anderen ist mit zehn Schülern gerade einmal ein Drittel an Bord“, sagt die Pädagogin. Im Sinne des Infektionsschutzes wäre ihr eine einheitliche Entscheidung für den Distanzunterricht eigentlich lieber gewesen. „Aber wir können damit umgehen, weil wir mit It’s learning eine sehr gute Lernplattform haben und die Konzepte zum digitalen Unterricht enorm weiterentwickelt haben.“ Hinzu komme, dass selbst bei einer eindeutigen Entscheidung bis zu 100 der insgesamt 315 Kinder vor Ort wären, „weil wir dann eine Notbetreuung anbieten müssten“.