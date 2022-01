Corona-Impfaktion von katholischer Kirche, Caritas und Stadt : „Sich impfen zu lassen, ist Nächstenliebe“

An der Oststraße starteten Stadt, Caritas und katholische Kirche ihr gemeinsames Impfangebot. Im Bild: OB Stephan Keller (2.v.l.) und Stadtdechant Frank Heidkamp (2.v.r.). Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Katholische Kirche, Stadt und Caritas wollen mit einer gemeinsamen Aktion die Impfquote in der Landeshauptstadt weiter erhöhen. Was der Rathaus-Chef über eine allgemeine Impfpflicht denkt.

Die katholischen Gemeinden und die Caritas wollen gemeinsam mit der Stadt die Quote der voll immunisierten Düsseldorfer weiter erhöhen. Auf der Oststraße startete am Montag vor der Kirche St. Mariä Empfängnis das Angebot „Not sehen und impfen“. In den kommenden drei Wochen wird das städtische Impfmobil in den 15 Seelsorgebereichen Kirchen und Gemeindehäuser anfahren. Niedrigschwellig soll das Angebot sein und auch Zielgruppen erreichen, die bislang bei den Erst- oder den Auffrischungsimpfungen noch zögern.

Stadtdechant Frank Heidkamp hat beim Thema Schutz vor Corona eine klare Position. „Impfen dient der Gesundheit, es schützt die Menschen in Düsseldorf und unsere Gesellschaft. Sich impfen zu lassen, ist eine Form der Nächstenliebe. Zweifel daran, dass dieser Schritt richtig ist, habe ich nicht“, sagte der Seelsorger.

An der Oststraße hat Bruder Jürgen Neitzert auch jene angesprochen, bei denen die Impfung wegen vieler anderer Sorgen nicht unbedingt das drängendste Thema ist. In der Firminusklause verteilen Neitzert und die Franziskaner an sechs Tagen in der Woche Mahlzeiten und Lebensmittel. „Steht das Impfmobil gleich vor unserer Türe, ist der Schritt schnell gemacht“, sagt der Ordensbruder.