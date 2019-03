Nach Vorwurf gegen Stadtdechanten: Gläubige in Düsseldorf fordern Runderneuerung

Düsseldorf Die Beurlaubung des Düsseldorfer Stadtdechanten Ulrich Hennes wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung schockiert viele Katholiken. In den Messen am Wochenende wird eine Erklärung verlesen.

Die Entscheidung des Erzbistums, den Hinweis auf die Belästigung eines erwachsenen Praktikanten im Jahr 2012 an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten und ein innerkirchliches Verfahren zu eröffnen, bewegte auch am Mittwoch viele Bürger, ganz besonders die Katholiken der Innenstadtpfarrei, die der Seelsorger bislang führte.

Auch darüber, dass sich der Priester nach Angaben des Erzbistums bereits in den 1990er Jahren einer Thearpie unterzog (s. Info) wurde debattiert. Ulrich Hennes sagt, er sei unschuldig, bleibe in Düsseldorf und habe keinen Grund abzutauchen. Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

Früherer Vorwurf Das Erzbistum hatte bestätigt, dass Hennes bereits in den 1990er Jahren in Wuppertal mit dem Vorwurf der sexuellen Belästigung eines fast volljährigen Jugendlichen konfrontiert war. Damals sei er vom Erzbistum „zu einer Therapie verpflichtet“ worden, „die dann auch absolviert wurde“. Pfarrei Zur Lambertus-Pfarre zählen vier Kirchen: St. Lambertus, St. Maximilian, St. Andreas und St. Mariä Empfängnis.

Was sagt die Staatsanwaltschaft?

Werden die Gläubigen in den Gemeinden informiert?

Ja. In den Vorabendmessen am Samstag sowie den Sonntagsmessen wird in allen Düsseldorfer Pfarreien eine Erklärung des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki verlesen. Das bestätigte das Erzbistum am Mittwoch. Das „Proklamandum“ werde im Verlauf der Messe oder an deren Ende verlesen, sagte Frank Heidkamp. Der Pfarrer ist einer der beiden Stellvertreter von Hennes und wird ihn kommissarisch vertreten.