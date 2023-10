Parken in Düsseldorf Politik fordert eine Quartiersgarage im Mörsenbroich

An einigen Stellen, wie das Gebiet rund um den Vogelsanger Weg, befürchtet die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung 6 noch eine Zunahme der Probleme. Denn das Quartier soll neu entwickelt, unter anderem Wohnbebauung geschaffen werden. „Da der Parkdruck im Quartier rund um den Vogelsanger Weg zukünftig steigen wird, müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, um alternative Stellplätze zu schaffen, damit eine neue Flächenaufteilung in den Quartieren gelingen kann“, sagt die CDU.