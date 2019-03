SPD schlägt Bannkreise vor: Die Eltern-Taxis vor Schulen bleiben ein Zankapfel

Düsseldorf Zu viele Mütter und Väter fahren ihre Kinder bis vor das Schultor. Die SPD in Gerresheim schlägt Bannkreise und Walking-Bus-Konzepte vor.

„Bei der Einschulung wird natürlich darauf hingewiesen, dass Eltern es anders machen sollten, da halten sich aber wenige dran“, weiß Annalena Schulte, die eine siebenjährige Tochter hat. „Es ist viel zu gefährlich morgens im Dunkeln für die Kinder.“ An der Schule ihrer Tochter in Flingern verscheuche regelmäßig die Polizei Elterntaxis, die in der vierten Reihe parkten. Auch René Gerst kennt das Problem. Er wohnt in der Nähe des Marie-Curie-Gymnasiums in Gerresheim: „Dort gibt es eigentlich jeden Morgen ein Verkehrschaos.“ Die Gerresheimerin Sylvia Österbauer ist selbst Lehrerin an einer Grundschule in Hochdahl, dort scheuche der Hausmeister die Elterntaxis jeden Morgen weg. „Sehr gefährlich“ sei auch der Verkehr an der Schule ihrer Tochter in Vennhausen. „Wir bringen sie deswegen immer zu Fuß bis zum Tor.“ Doch sie alle sehen die Einrichtung einer „Bannzone“ kritisch. „Man sollte an die Vernunft der Eltern appellieren“, sagt Schulte. Zudem gebe es auch an einigen Schulen bereits vergleichbare Angebote. „An der Schule meiner Tochter gibt es schon so eine Art Laufbussystem“, sagt Österbauer.